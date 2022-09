23 burgers gedood bij aanval op colonne auto's in Zaporizja, Oekraïne en Russische bezetters beschuldigen elkaar

In het oosten van Oekraïne lijkt intussen de stad Liman weer in Oekraïense handen te gaan vallen. Die stad ligt in het noorden van de provincie Donetsk, die al sinds 2014 voor een deel bezet wordt door pro-Russische rebellen. Liman hoorde niet bij het bezette gedeelte, maar viel tijdens deze invasie in Russische handen.

Mocht Oekraïne de stad kunnen heroveren, dan zou dat een nieuwe opdoffer zijn voor de Russen en de pro-Russische rebellen. Oekraïense troepen zouden dan makkelijker oostwaarts kunnen trekken en de naburige provincie Loegansk kunnen binnentrekken. Die provincie is op dit moment zo goed als volledig bezet gebied. Liman was de voorbije maanden bovendien een belangrijk logistiek en transportcentrum voor Russische operaties in Donetsk.