Omgeving rond Toekomstlaan in Herentals afgesloten door lek in container van bedrijf

Op vrijdagnamiddag heeft de politie de omgeving rond de Toekomstlaan afgesloten door een lek dat is ontstaan in een container achteraan een bedrijf, richting station Wolfstee. "Dat lek is ontstaan in een vat dat een zure stof bevatte en daardoor is er rookontwikkeling ontstaan", zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). "De oorzaak van het lek is nog niet bekend."

Werknemers werden onmiddellijk geëvacueerd en de hulpdiensten, civiele bescherming en dienst Volksgezondheid kwamen ter plaatse. "Dat komt omdat we niet wisten welke stoffen zijn vrijgekomen." Ondertussen is alles onder controle. "Het lekkend vat is geïsoleerd en de rookontwikkeling zit alleen nog binnen de loods."

De gevolgen vallen mee. "Naar de omgeving toe zijn er geen schadelijke gevolgen. Nu gaan we bekijken wat de oorzaak is. De hulpdiensten blijven nog even aanwezig om de stoffen te onderzoeken." De omgeving blijft voorlopig afgesloten.