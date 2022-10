Bestelwagen belandt in gracht na botsing met betonmixer in Vorselaar, twee gewonden

Het ongeval gebeurde rond half zes. De bestuurder van een bestelwagen verloor de controle over het stuur en botste op een tegenliggende betonmixer. De bestelwagen kantelde in de gracht in de berm. Er raakte ook een auto bij het ongeval betrokken. De bestuurders van de auto en de bestelwagen raakten op eigen kracht uit hun voertuigen. Ze waren bij bewustzijn en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De N153 tussen Lille en Herentals was drie kwartier versperd. Rond 6.30 uur werd een rijstrook vrijgemaakt. De voertuigen moeten nog worden getakeld.