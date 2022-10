Oproep Talbot House Poperinge: breng oude boeken uit onze bib terug

Talbout House in Poperinge was in de Eerste Wereldoorlog een thuis voor de Britse soldaten. Het was een plek waar ze de oorlog even konden vergeten. Talbot House had ook een eigen bib met ongeveer 2.000 boeken. Veel van die boeken zijn door allerlei gebeurtenissen verdwenen. Een koppel uit Zonnebeke vond er onlangs één terug op zolder. Op het boek staat de stempel van de bib van Talbot House. De secretaris van Talbot House doet daarom een oproep en vraagt aan buurtbewoners om ook eens te controleren of ze nog boeken hebben liggen.

Secretaris Jan Louagie ziet het als zijn levensmissie om zoveel mogelijk oude schatten van de Britse soldatenclub terug te brengen naar het historische pand in Poperinge. Van de 2.000 boeken blijven er maar 200 meer over. "Hopelijk komt de rest ook weer thuis", droomt Louagie.

In de loop van de geschiedenis raakten heel wat boeken zoek. Dat kwam door chaotische evacuaties tijdens de twee wereldoorlogen, maar wellicht raakten ook boeken verloren tijdens de mislukte oprichting van het "Little Talbot House" in de Ieperse Rijselstraat. Ook toen door een Duitse opmars in 1918 de inboedel van het Talbot House overgebracht werd naar een weide in Proven, raakten boeken zoek. Na WOI werd de inboedel verdeeld onder verschillende Talbot Houses in Londen, en tegen 1930 opnieuw bijeengezocht voor het originele huis in Poperinge. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de boeken verspreid onder buren en mensen van het verzet in Poperinge. Ook in de jaren '60 en '80 verdwenen boeken, omdat Britse huisbewaarders wel eens boeken meegaven met streekgenoten. "Zo zijn heel wat boeken op zolder beland", vertelt Louagie. "Ik vond er zelf ook al terug, ook op rommelmarkten."

Het koppel uit Zonnebeke vond het boek op de zolder van hun overleden vader in Poperinge. Het gaat om "The White Dove" van William J. Locke uit 1899. "Dat is geen uniek boek, je kan het zelfs online terugvinden", vertelt Louagie, "maar het verhaal achter het boek is wél interessant. Mochten deze boeken kunnen spreken ...", mijmert hij. Op het boek staat een stempel van de bib van Talbot House. "De boeken van Talbot House dragen verschillende stempels. Vaak met de boutade "not to be scrounged", "mag niet gestolen worden."