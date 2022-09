Na dodelijke passage in Florida zet orkaan Ian koers richting South Carolina, president Biden roept noodtoestand uit

Gelukkig is Ian ondertussen wel in kracht afgenomen. In Florida kwam die aan als een orkaan van categorie 4 - de op een na hoogste categorie - nu is dat nog categorie 1. Al zou de orkaan weer aan kracht aan het toenemen zijn, door de passage over de oceaan. Het Amerikaanse orkaancentrum meet op dit moment windsnelheden tot 140 kilometer per uur en raadt de autoriteiten aan zich goed voor te bereiden.