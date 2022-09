Paniekmelding van een automobilist: drie uur file op de Antwerpse ring

De brugvoeg in Merksem is een oud zeer. Het viaduct is niet in goede staat. Voor de Oosterweelverbinding zal het trouwens worden afgebroken. Tot die tijd lapt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de brug op maar met één brugvoeg in de richting van Nederland is het tegenwoordig elke week prijs. Er waren al verschillende noodherstellingen nodig, nog tot vorige week.

Eigenlijk wacht AWV op nieuwe onderdelen voor die brugvoeg. Die zouden er pas ten vroegste in november komen. Tot die tijd is er een snelheidsbeperking van 70 kilometer/uur en is de linkerrijstrook dicht.

Vanmiddag belde een bezorgde weggebruiker naar de politie nadat hij of zij een luide klap hoorde, niet toevallig ter hoogte van de gebrekkige voeg. Na een noodoproep kwam de politie op de plek aan en ze sloten zowat alle rijstroken af. Gevolg: twee uur file van voor de Kennedytunnel en bijna drie uur op de E17.

Na 16 uur kwam er al snel verduidelijking van Stefanie Nagels, woordvoerder van AWV Antwerpen: “Die voeg is er inderdaad slecht aan toe, dat weten we, onze inspectieploegen zijn er na de melding van de politie heen gereden. Daar stelden ze vast dat het veilig was. Ideaal is het inderdaad niet maar we gaan in november de voeg duurzaam herstellen.”

Niet dat het vrijgeven van de weg veel geholpen heeft. Wie via Antwerpen van Gent naar het oosten van het land rijdt, staat rond 17 uur nog steeds twee uur in de file.