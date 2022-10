Peer verdubbelt subsidies voor verenigingen die eigen lokalen energiezuiniger maken

De voorbije jaren konden verenigingen met eigen lokalen of lokalen in eigen beheer subsidies aanvragen voor bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie. Het ging om een eenmalige premie van 20.000 euro. "Dat past allemaal in ons klimaatplan, waarbij we de CO2-uitstoot naar beneden willen halen", legt burgemeester Steven Matheï (CD&V) uit. "Maar gezien de stijgende energieprijzen vinden we het belangrijk dat er ook een extra stimulans voor duurzame investeringen wordt gegeven, zodat verenigingen een versnelling hoger kunnen schakelen."