Politie controleert het verkeer in het natuurgebied de Kalkense Meersen

Sinds de coronapandemie is het fiets- en wandeltoerisme in de Kalkense Meersen fors toegenomen. Die recreatie legde een druk op het natuurgebied. Bovendien kwamen er geregeld quads en motoren crossen of werden er drones gespot. Om de natuur leefbaar te houden waren maatregelen nodig volgens Tom Wezenbeek van Regionaal Landschap Durme Schelde.

In overleg met de provincie en de betrokken gemeenten werd het statuut van enkele wegen gewijzigd. De Tragelweg tussen Wetteren en het gehucht Aard in Schellebelle werd bijvoorbeeld een jaagpad, er is geen doorgaand verkeer meer toegelaten.