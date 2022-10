Politiezone Carma bouwt nieuwe schietbunker in Genk

De politiezone Carma investeert 3,5 miljoen euro in de nieuwe schietbunker. Het wordt een heel modern complex. Die komt vlakbij de politieschool in Genk. “Het is belangrijk dat agenten voldoende getraind zijn en met de nodige professionaliteit met wapens om kunnen”, vertelt voorzitter van de zone Carma Wim Dries (CD&V). “Denk maar aan de recente gebeurtenis in Merksem waarbij de politie tijdens een actie in een vuurgevecht verzeild raakte."

Het nieuwe complex wordt zeer goed geïsoleerd zodat de knallen van het oefenen buiten niet te horen zullen zijn. En er komt ook een virtuele oefenruimte waar agenten kunnen oefenen, zonder een echt vuurwapen. Voor de bouw van de nieuwe schietbunker werkt de politiezone samen met de provincie Limburg. "De provincie zorgt voor het terrein en de politiezone voor het gebouw dat erop komt." Tegen 2025 zou het gebouw klaar moeten zijn.