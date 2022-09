Afscheidsplaat van Arno is uit, fans krijgen wellicht later nog meer: "We hebben nog dozen vol met tapes gevonden"

Daarnaast zijn er ook plannen voor een Arnohuis in Oostende. “We zijn daarover in overleg met de stad en het cultuurcentrum de Grote Post. Op dit moment zijn we nog op zoek naar een locatie. We hebben materiaal genoeg: meubels, kledij, platen, affiches, opnames, enzovoort. Maar zonder locatie ben je niets.”

Arno woonde in Brussel, maar kwam nog vaak naar Oostende. "Dan moest hij de zee zien. De zeedijk was zijn favoriete plek. Hij ging altijd op dezelfde plaatsen zitten. Als daar iemand anders zat, hield hij dat in het oog. Als die persoon dan weg was, dan moesten we naar zijn plaats." Een Arnohuis op de zeedijk? "Zover is het nog niet. Zijn laatste wens was om uitgestrooid te worden in zee. Dat is ook gebeurd nabij de plaatsen waar hij vaak zat."