Nieuwe lijst boeken die je gelezen moet hebben: meer vrouwen en meer auteurs van nu (maar Reynaert de vos houdt stand)

“Het doel was een objectieve bevraging te organiseren in het brede veld,” zegt Lieke van Deisen, neerlandica, docent aan de KU Leuven en mede-initiatiefnemer van deze enquête. “Hoe denken literatuurliefhebbers over de canon, zien ze daar nog het nut in en zo ja, hoe kan zo’n lijst eruitzien? Het is vooral een discussiestuk. Je moet het dus niet zien als een sluitende lijst, maar eerder als een opstapje, een handvat. Het is geen in steen gebeitelde, gestorven canon."