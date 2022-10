Royals op zondag - Koningin Margrethe neemt 4 kleinkinderen titel van prins(es) af terwijl koning Charles lijkt te aarzelen bij Archie en Lilibet

Heel wat monarchieën moderniseren om te overleven en maakten de afgelopen jaren komaf met een wildgroei aan titels en vooral aan dotaties. De kritiek op toelages (gesponsord door belastinggeld) voor niet-regerende zussen en/of broers en nichten/neven weerklonk steeds luider. Vergeet niet dat koninklijke families prat gaan op grote gezinnen. Drie tot vijf kinderen zijn vaker de regel dan de uitzondering. Maar evengoed is er bij die afslankingsoperaties de zogenoemde vrijheidsdrang gemoeid.

In Denemarken werd in 2008 al bekend dat voortaan enkel eerstgeborenen van troonopvolgers prins of prinses worden. Christian, het oudste kind van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, mag zich zo prins noemen, net als zijn eerste telg ooit. De prinselijke titel van zijn broer Vincent en zussen Isabella en Josephine is (voorlopig) nog niet geschrapt. Achterliggende idee zou kunnen zijn dat het nooit 100 procent zeker is dat Christian (16) kinderen zal hebben en dan hoort de volgende in lijn - prinses Isabella (15) - in te springen, dus is het makkelijker om die titel te behouden.



In 2016 kwam er ook het besluit dat enkel Christian, als enige kleinkind van koningin Margrethe, een dotatie zal ontvangen. Haar andere kleinkinderen horen financieel onafhankelijk te worden. Zij moeten een job zien te vinden.