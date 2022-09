Rusland annexeert vier Oekraïense regio's, president Poetin: "Vier nieuwe gebieden met miljoenen mensen worden aan Rusland toegevoegd" 

De akkoorden om tot annexatie over te gaan, worden straks ondertekend in het presidentiële paleis in Moskou, in aanwezigheid van heel wat Russische topfunctionarissen. De vier door Rusland aangestelde leiders van de bezette gebieden, zijn ook aanwezig.

"Vandaag worden vier nieuwe gebieden met miljoenen mensen aan Rusland toegevoegd", zei Poetin in een toespraak voor de ondertekening. Die mensen zijn voorgoed onze landgenoten, sprak de president. In zijn toespraak haalde hij nog maar eens zwaar uit naar Oekraïne, dat hij beschuldigt van terreur tegen "Russische helden" en haat tegenover de Russische bevolking in het oosten van Oekraïne.

Ook het Westen kreeg weer de volle lading, volgens Poetin is het duidelijk dat het "imperialistische" Westen Rusland wil vernietigen en er een "kolonie" van wil maken. "Maar ze kunnen dit niet ongestraft doen", zei hij. Hij beschuldigde het Westen ook van een hypocriete houding. "Ze willen vrijheid brengen in verschillende landen, maar ze dringen hun eigen, unipolaire visie over de wereld op aan die landen." Volgens Poetin heeft het Westen het morele recht niet om over democratie te praten. Het is een boodschap die Poetin al herhaaldelijk gebracht heeft.

De annexatie van de vier regio's is een gevolg van de referenda die er vorige week hebben plaatsgevonden. Daarin heeft een overgrote meerderheid van de bevolking volgens de officiële Russische communicatie voor aansluiting bij Rusland gestemd. Oekraïne en het Westen hebben het over schijnreferenda en zullen de geannexeerde gebieden nooit erkennen, benadrukken ze.

Poetin riep in zijn toespraak Oekraïne op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, maar benadrukte dat Rusland de nieuw verworven gebieden niet zal teruggeven. Hij herhaalde ook dat Rusland die gebieden "met alle beschikbare middelen" zal verdedigen.

Dit artikel wordt nog aangevuld.