Spaarboekje is verliesboekje: jouw spaargeld is afgelopen 20 jaar met kwart in (reële) waarde gedaald

De boutade "het spaarboekje is een verliesboekje" blijkt te kloppen. Als we kijken naar wat een gemiddeld spaarboekje de voorbije 20 jaar opbracht én we houden rekening met de mate waarin het leven in diezelfde periode duurder is geworden, dan is dat spaargeld op 20 jaar een kwart minder waard geworden. Dat blijkt uit berekeningen die de Nationale Bank maakte voor VRT en Knack. Concreet: als je 20 jaar geleden 1.000 euro op een spaarboekje had gezet, is dat ondanks de ontvangen rente vandaag (reëel) nog slechts 750 euro waard.