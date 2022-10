Sportimonium in Hofstade sluit voor enkele jaren de deuren: "Na 18 jaar tijd voor iets nieuws"

Het sportimonium in Hofstade is op zoek naar een nieuw onderdak elders in Vlaanderen, uiterlijk tegen 2029. Na 18 jaar is het concept volledig voorbijgestreefd: “We hebben besloten om de vaste presentatie in het strandgebouw te sluiten”, zegt voorzitter Bart Vanreusel. “Het is tijd voor iets nieuws. We moeten herbronnen en kijken hoe we de collectie op een andere en een eigentijdse manier kunnen presenteren. Dat gaat minstens 1 jaar, maar wellicht meerdere jaren duren. Dat betekent dat we de collectie gaan bewaren in het bestaande actuele depot ‘Het bewaargebouw’.”