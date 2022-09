"De zevende dag" deze week niet op antenne door vakbondsactie

Komende zondag is er geen uitzending van "De zevende dag" op Eén. De VRT kreeg van de drie VRT-vakbonden het signaal dat er op 2 oktober eeen spontane stakingsactie zal doorgaan bij "De zevende dag". De vakbonden protesteren zo tegen de implicaties voor de VRT in de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. De vakbonden vrezen dat de werkingsmiddelen van de VRT niet worden geïndexeerd en ze zijn daar ongerust over. De stakingsactie valt onder de stakingsaanzegging van 27 april 2022.