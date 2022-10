Turnhout krijgt nieuwe basisschool vanaf september 2024

De basisschool opent de deuren in september 2024, maar nog niet volledig. “We starten met kleuters en misschien een eerste graad van de lagere school. Nadien zullen we de school stapsgewijs verder uitbouwen. Ook met de eerste graad secundair onderwijs willen we in 2024 starten", vertelt Dekoninck. De nieuwe basisschool zal wel in de buurt van andere scholen liggen, Kameleon en het Sint-Jozefcollege. “Er is veel onderwijs in deze buurt, maar gezien de hoge nood aan extra plaatsen vormt dat geen enkel probleem. In Kameleon hebben we al leerlingen moeten weigeren, omdat er geen plaats is.”