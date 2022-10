Vernieuwde en uitgebreide site voor technische diensten in Pelt 

De gemeente Pelt heeft zijn technische diensten vernieuwd en uitgebreid. Tot nu toe zaten de technische diensten van de gemeente verspreid over twee locaties, maar nu kunnen de medewerkers van het Heikesveld in Neerpelt aan het werk in de vernieuwde site aan de Lieven Bauwenslaan in Overpelt. Op Open Bedrijvendag staat de site open voor het grote publiek.