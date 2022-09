Walter (74) uit Schilde fietst voor 6.000ste keer naar Scherpenheuvel, goed voor 600.000 kilometer 

Zaterdag zal het de 6.000ste keer zijn dat Walter Verheyen vanaf zijn huis in Schilde in de provincie Antwerpen, naar het bedevaartsoord in Scherpenheuvel, in Vlaams-Brabant, fietst. “Als kind ging ik al naar Scherpenheuvel. Dat voelde als het einde van de wereld”, vertelt Walter op Radio 2. “Toen ik ouder werd, ging ik er nog eens met de fiets naartoe. Ik kreeg de smaak te pakken. Het Hageland is een prachtige streek en op mijn fiets ben ik de gelukkigste mens ter wereld.”