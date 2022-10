IN KAART - Wat doet jouw gemeente om je te helpen met je torenhoge energiefactuur?

Glabbeek in Vlaams-Brabant is met 5.622 inwoners een kleine gemeente. "Wij zijn het bewijs dat ook een kleine gemeente veel kan doen om haar inwoners te helpen", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) trots. "Zo spelen wij bank voor inwoners die tijdelijk krap zitten. Wij zijn de eerste gemeente in Vlaanderen die begin dit jaar al een gemeentelijk energiefonds heeft opgericht. Daar zit 50.000 euro in. Het geld wordt als renteloze lening gegeven aan inwoners die hun voorschotfacturen niet meer kunnen betalen. Wat we absoluut willen vermijden is dat mensen een deurwaarder aan de deur krijgen en geconfronteerd worden met aanmaningskosten die tot in het absurde oplopen."

In Glabbeek doen 30 gezinnen een beroep op het gemeentelijk energiefonds. "In principe moeten die gezinnen dat bedrag terugbetalen, maar als iemand zich zo diep in de schulden heeft gewerkt dat dat niet mogelijk blijkt, moet het niet."