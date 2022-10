Westerlo verontwaardigd over "kaalkap" in bosgebied De Beeltjes, Natuur en Bos vraagt geduld

Veel wandelaars en omwonenden trokken aan de alarmbel bij de gemeente Westerlo over de kap van bomen in bosgebied De Beeltjens. Ook wandelpaden liggen er bijzonder modderig en beschadigd bij, omdat ze gebruikt werden door zware voertuigen. Op infoborden is aangegeven dat het over een zogenoemde "dunning" gaat. Die moet voor meer licht zorgen in het bos voor andere bomen. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) voert die werken uit in opdracht van Stichting Kempens Landschap, die eigenaar is van het bos.

"Maar deze werken neigen eerder naar een kaalkap, wij zijn heel ontstemd en hebben eerder al onze bezorgheid daarover geuit", zegt burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V). De gemeente heeft nu aan Stichting Kempens Landschap laten weten dat zij het bosbeheer in handen wil nemen. "Natuur en Bos wil op veel te korte termijn en dus veel te drastisch de mooie homogene naaldbossen van de Beeltjens ‘omvormen’ naar zogezegd gemengde bestanden van loof- en naaldbomen. Voor ons primeert het ecologische en het recreatieve aspect van de bossen."