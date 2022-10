Aalst viert begin van het academiejaar met gratis studentenfestival Springuur

In verschillende steden zijn er evenementen als kick-off van het academisch jaar. Gisterenavond was het aan de Aalsterse studenten om te vieren op de Hopmarkt. "Ook wij als studentenstad willen iets dergelijks organiseren voor onze studenten", reageert Simon De Cock (25) medewerker van de jeugddienst van de stad.

"We hebben in onze stad twee hogescholen Odisee Aalst en HoGent met hun eigen campussen. Na twee jaar corona kwam er het idee om een groot event te organiseren voor al onze studenten in onze stad. We hebben zes artiesten gevraagd, dat zijn zowel lokale bands al iets bekendere dj's zoals Eagl vs Kestified", besluit Simon.