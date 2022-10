Brand vernielt eetzaal van school in Sint-Pieters-Woluwe, uitgerekend op dag van schoolfeest

Ter plaatse bleek dat de refter van de school helemaal in brand stond. "Het vuur is wellicht deze nacht ontstaan en heeft heel de nacht gesmeuld om dan vanmorgen tot een uitslaande brand te leiden", zegt Derieuw. "Er was niemand aanwezig in de school en er vielen dus geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is zo goed als zeker accidenteel", voegt de woordvoerder nog toe.