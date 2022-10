Enquête NSZ na invoering Good Move: ‘Twee op de drie handelaars willen Brussel verlaten’

Het syndicaat verduidelijkt aan BRUZZ dat de enquête van begin vorige week tot midden deze week is afgenomen bij hun leden in de Vijfhoek en de omliggende gemeenten. 150 leden vulden de bevraging effectief in. Van die groep is de grote meerderheid dus ontevreden. Het NSZ laat niet weten hoeveel leden ze in totaal hebben in de Vijfhoek.