Gemeentebestuur van Ham huldigt "vlam" Jasper Philipsen met zijn wielerprestaties

"Het is de eerste keer dat ik gehuldigd word in mijn thuisgemeente Ham", zegt Jasper Philipsen. "Het is leuk om erkenning te krijgen voor al die prestaties. Op 9 oktober rij ik mijn laatste wedstrijd van het seizoen en daarna is het tijd voor wat rust in het binnen- en buitenland. Natuurlijk ook nog een beetje nagenieten van het voorbije seizoen, maar de focus op het volgende seizoen zal er snel weer zijn", verzekert Jasper.