Internetoplichters maken misbruik van energiecrisis met phishingberichten en valse websites die goedkoop brandhout aanbieden

De huidige energiecrisis speelt internetoplichters in de hand. In Nederland kreeg de politie al meer dan vijfhonderd meldingen over malafide webwinkels die brandhout aanbieden en ook bij ons duiken zulke vervalste websites op. Phishers misbruiken een eventuele energiepremie dan weer om vervalste mails en sms'en in naam van Fluvius of Engie uit te sturen, waarschuwt Safe On Web in het radioprogramma en podcast van "Het uur van de waarheid" op Radio 1.