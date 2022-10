Iraanse schrijver Keyvan Shahbazi over straatprotest na dood van Mahsa Amini: "Deze vrouwen en meisjes laten zien wat dapperheid is"

Je eigen boek urenlang horen voorlezen, dat raakt de schrijver diep. "Eerst was ik trots dat het boek wordt voorgelezen, maar ik schaamde me meteen. Trots is iets wat gericht is op je eigen persoon en ik zie dit niet als een persoonlijke prestatie. Het was een ballast die 30 jaar op mijn schouders drukte. Ik moest het verhaal vertellen van de jongeren die nu geen stem meer hebben.”

"Het boek is opgedragen aan mijn generatie, die direct na de Iraanse revolutie kopje-onder is gegaan. Aan al die jongeren die er niet meer mochten zijn, de jongens uit mijn klas en mijn buurt die ik met naam en toenaam noem in mijn boek. Op het moment dat je naam genoemd wordt, besta je nog, zoals een joods gezegde luidt." Keyvan Shahbazi, in Nederland actief als psycholoog, docent en columnist voor De Volkskrant, is intussen al bezig met een vervolg op zijn debuutroman.