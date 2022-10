President Biden over Poetins toespraak: "Woorden Rusland zijn roekeloos, we zijn bereid elke centimeter NAVO-grondgebied te verdedigen"

In de VN-Veiligheidsraad (foto boven) is een resolutie die de annexatie zou veroordelen zoals verwacht tegengehouden door een veto van Rusland. De andere landen stemden voor. Behalve China en India: zij onthielden zich.



Intussen op het terrein woedt de oorlog voort. Oekraïne trekt zich van de annexatie voorlopig niets aan en is bezig met bezette gebieden te heroveren. Het Oekraïense leger kon opnieuw een dorpje innemen in de regio Donetsk, waardoor de strategisch gelegen stad Liman omsingeld is. Daar zouden nu een paar duizend Russische soldaten in de tang worden genomen.