Kandelaar uit Sint-Baafskathedraal in Gent is topstuk op tentoonstelling in Metropolitan Museum in New York

Deze week opent in het Metropolitan Museum of Art in New York - één van de grootse musea ter wereld - een tentoonstelling onder de titel "The Tudors: Art and Majesty in Renaissance England". Het topstuk van de collectie, een kandelaar uit de 16e eeuw, komt uit de Sint-Baafskathedraal in Gent.



De kandelaar maakt deel uit van een collectie van vier exemplaren die sinds 1646 in het hoogkoor van de Gentse kathedraal staan. De kandelaar was onderdeel van de "vier pijlers" die voor het praalgraf van de Engelse koning Hendrik VII Tudor stonden. De beeldhouwer Pietro Torrigiani liet de pijlers daar onafgewerkt achter.