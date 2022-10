Koningshooikt neemt afscheid van jonge ouders die omkwamen in zwaar verkeersongeval

Tijdens de dienst namen enkele familieleden zelf het woord of ze lieten een tekst voorlezen. De ouders van de overleden vrouw beloofden voor de twee dochtertjes te zorgen. "Vorige zondag werden we van ons bed gelicht met het slechtst denkbare nieuws. Nog steeds kunnen wij niet geloven dat jullie uit ons leven zijn gerukt … zo oneerlijk, zo onrechtvaardig, zo abrupt. Zonder afscheid te nemen, komen we dit nog ooit te boven?"

"Bij deze beloven wij dat wij samen met familie en vrienden jullie taak om het opvoeden van jullie kinderen, zo goed mogelijk zullen overnemen. Nooit zullen wij jullie kunnen vervangen in deze moeilijke taak. Steeds zullen wij over jullie blijven praten en alle moeilijke vragen proberen te beantwoorden. We zullen ze met z’n allen overladen met liefde en genegenheid en de waarden en normen proberen mee te geven waar jullie voor stonden. Wij beloven dat ze zullen opgroeien tot 2 prachtige meiden die jullie voor ogen hadden."

Ook twee mensen van het bouwbedrijf dhulst', de werkgever van de overleden man, kwamen hun steun getuigen. "Wim, waar blijf je nu? Je zei vrijdag toch "fijn weekend en tot maandag?" … maar je bureau is al een hele week leeg."