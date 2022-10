Jurgen uit Lichtervelde start petitie tegen overvolle treinen tussen Kortrijk en Brugge: "Mijn dochter moest deze week drie keer op volgende trein wachten"

Bart Crols, woordvoerder van de NMBS, spreekt over eenmalige gebeurtenissen. “Op maandag 19 en 26 september reed de piekuurtrein om een onbekende reden telkens met een verkorte samenstelling, waardoor slechts drie in plaats van zes wagons beschikbaar zijn. Dat is natuurlijk veel te weinig en we willen ons voor die situatie ook verontschuldigen. Bij een normale samenstelling van zes wagons is er geen plaatsgebrek. Het probleem stelt zich dus niet elke dag”, zegt hij.

Maar daarmee gaat Jurgen Tanghe helemaal niet akkoord. “Mijn dochter heeft de voorbije week drie keer op een volgende trein moeten wachten omdat het onmogelijk was om op te stappen. Vooral op maandag en vrijdag is het heel moeilijk, waarschijnlijk door internaat- en kotstudenten. Maar het is zeker geen eenmalige gebeurtenis. Op sociale media kwam er heel wat reactie toen ik maandag daarover een bericht plaatste. Verschillende mensen delen mijn mening en vinden dat er extra wagons moeten komen op de piekuurtreinen”, zegt hij.