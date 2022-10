Limburg blijft ontwrichte zone tot 31 oktober 2024

De regeling is van toepassing op alle kmo's in Limburg én op alle grote ondernemingen (vanaf 250 werknemers) die gevestigd zijn in een van de negentien gemeenten die zijn opgenomen in de regionale steunkaart. Het gaat om Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hechtel-Eksel, Heers, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maasmechelen, Oudsbergen, Pelt, Tessenderlo, Tongeren en Zutendaal. Zij kunnen nog twee jaar langer voor elke nieuwe aanwerving aanspraak maken op een vrijstelling van 25 procent op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Dit komt neer op een loonkostenverlaging van zo’n 5 procent gedurende twee jaar.