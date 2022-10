Terugdraaien circulatieplan Londerzeel gaat volgens N-VA niet snel genoeg; burgemeester vraagt nog een weekje tijd

Het nieuwe circulatieplan voor het centrum van Londerzeel werd in april van dit jaar van kracht. Maar er kwam veel protest van inwoners en van de handelaars en de horeca. Volgens hen draaide het verkeer in de soep en daalde het aantal klanten in hun zaken zienderogen. Een wisselmeerderheid voerde het fel besproken circulatieplan eerder deze week af. "Dat was met onmiddellijke ingang", zegt fractieleidster Nadia Sminate (N-VA). Zij diende nu een klacht in bij de gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur omdat dat volgens haar niet snel genoeg gebeurt.