Man sterft in kledingcontainer in Avelgem

Op het parkeerterrein van het sportcentrum Ter Muncken in Avelgem zag een vrouw vanochtend vroeg een fiets liggen waarvan het licht brandde. Ze vond dat vreemd en ging een kijkje nemen.

In de kledingcontainer vlakbij zag ze het lichaam van een man. De politie kwam meteen ter plaatse en de brandweer zorgde ervoor dat niemand het lichaam kon zien.

Snel bleek dat het om een man van 53 uit Avelgem gaat. Vermoedelijk liep het fout toen hij ’s nachts of in de vroege ochtend kleding uit de container wilde halen. Hij raakte vast in de container en stikte. De kledingcontainer werd, nadat het lichaam was weggehaald, met een lint afgesloten.