Meerderheid sluit de rangen rangen in Vlaams Parlement: "We slaan de bladzijde om en werken voort"

Ook fractieleider Hannelore Goeman (Vooruit) had het over een "beschamend potje theater van politici die met zichzelf bezig zijn". De plannen van de Vlaamse regering bestempelt ze als "peanuts". "Wat gaat jullie akkoord nú oplossen? De facturen vallen nu binnen. Het is te weinig en te laat."

"Sometimes you lose, sometimes you win, sometimes you learn", vindt fractieleider Jos D'Haese (PVDA). "Maar het zijn wel de gezinnen die erbij verliezen, niet de CD&V-fractie in het parlement." Ook D'Haese vindt dat de Vlaamse regering niet genoeg doet om de bevolking te helpen tijdens de crisis.

Open VLD probeerde te sussen. "Politieke rancune heeft nog nooit iemands factuur verlicht. Daar zijn de mensen nog nooit beter van geworden", hield fractieleider Willem-Frederik Schiltz zijn collega's voor. Hij pleit voor meer toewijding en daden.

Zoals te verwachten viel, is de Septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd met 66 stemmen tegen 46, zeg maar meerderheid tegen oppositie.