Meetjesland organiseert een wandeling langs spreuken op het raam: "De boodschappen geven veerkracht"

De eerste tien dagen van oktober vindt de "10-daagse van de Geestelijke Gezondheid" plaats. Een initiatief dat mentaal welbevinden in de kijker plaatst. Dit jaar staat in teken van kracht. Daarom worden in het Meetjesland verschillende spreukenwandelingen georganiseerd.

Op verschillende plaatsen in de gemeenten zijn spreuken op de ramen van zorginstellingen te vinden, onder andere bij apothekers, bij dokters en bij andere organisaties. Een uitgestippelde wandeling brengt je van spreuk tot spreuk. "De spreuken zetten aan tot nadenken. Ze helpen om veerkracht op te doen", reageert Griet De Paepe van de VZW Zorgraad West-Meetjesland. "Veerkracht kan je oefenen, bijvoorbeeld door gezond te eten, door af te spreken met je dierbaren, door erover te praten etc. Maar ook door te wandelen, dus daarom hebben we voor die wandeling gekozen."