Je huis aan het renoveren? Vraag vanaf vandaag je Vlaamse "Mijn Verbouwpremie" aan

Je moet altijd een digitale premieaanvraag doen, via MijnVerbouwPremie.be. Daarop moeten ze een aantal documenten toevoegen. "Dat gaat dan in eerste instantie uiteraard over facturen, maar ook over offertes", zegt Moons. "Het is dus heel belangrijk dat mensen die documenten goed bijhouden. In de meeste gevallen zal er ook een attest van een aannemer nodig zijn, omdat de meeste werken in het kader van Mijn Verbouwpremie zullen moeten worden uitgevoerd door een aannemer."