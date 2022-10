Moet de militaire dienstplicht in België terugkomen? Stafchef van het leger opent het debat bij RTBF

"Het is de moeite waard om de denkoefening te maken", zo reageerde admiraal Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger vanochtend op de vraag in het RTBF-programma "L'histoire continue" of we de militaire dienstplicht weer moeten invoeren. Die dienstplicht is voor alle duidelijkheid in ons land nooit afgeschaft, maar wel opgeschort in 1992. "De geopolitieke en geostrategische situatie is nu zo dat er een potentiële noodzaak zou kunnen ontstaan dat we ons moeten verdedigen", stelde Hofman bij RTBF.