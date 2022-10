Veertiger in Maaseik met geweld om het leven gebracht

Een 45-jarige man uit Maaseik is door middel van geweld om het leven gebracht. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart en heeft een onderzoeksrechter voor moord gevorderd. De feiten speelden zich af in de Rode Kruisstraat in Maaseik. Een dertiger is intussen gearresteerd voor verhoor. Dat bevestigde persmagistraat Pieter Strauven van het Limburgse parket.