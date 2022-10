OCMW's overspoeld met vragen door energiecrisis: "We houden ons hart vast, want het ergste moet nog komen"

Het OCMW van de stad Kortrijk heeft sinds het begin van het jaar zo'n 800 dossiers opgestart, die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de huidige energiecrisis. "In 200 gevallen gaat het om een vraag naar financiële hulp, omdat de betrokkenen de facturen niet kunnen betalen", verduidelijkt schepen van Sociale vooruitgang en Armoedebestrijding Philippe De Coene (Vooruit). "In de 600 andere gevallen versterken we de mensen als consument, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat ze betere contracten krijgen bij energieleveranciers: we kijken of ze geen nutteloze uitgaven doen door een te hoge voorschotfactuur te betalen, want het is niet de bedoeling dat zij bankier spelen van de energieleveranciers".

800 energiedossiers is veel, klinkt het bij De Coene, maar "we vrezen dat de ergste golf nog moet komen. Voor het eerst zien we een nieuw cliënteel van mensen die een inkomen hebben uit arbeid, maar hun rekeningen niet kunnen betalen. Die mensen hadden vroeger geen link met het OCMW, en zijn vaak beschaamd om bij ons te komen aankloppen. Op een bepaald moment zal het water hen zo boven het hoofd stijgen, dat ze niet anders zullen kunnen dan om hulp te vragen."