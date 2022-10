Onbekende vrouw uit Nederland laat 5 miljoen euro na aan Brugge uit liefde voor de stad

Ook gemeenten en steden maken financieel moeilijke tijden mee. En dan is een schenking van 5 miljoen euro meer dan welkom. De fauw: "De energiekosten voor onze stadsgebouwen, musea, cultuur- en sportzalen swingen de pan uit. In het testament staat er niet vermeld waarvoor we de schenking moeten gebruiken. We zullen bekijken waarvoor het geld zal dienen maar het zal een goede bestemming krijgen."

“De Nederlandse vrouw moet inderdaad wel heel erg van Brugge gehouden hebben.” denkt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open VLD). "Het is en blijft een opsteker. Mooi als mensen van onze stad houden.”

Als bedanking een straat of plein in Brugge naar de vrouw noemen, zal niet mogelijk zijn. Want de vrouw wenste onbekend te blijven.