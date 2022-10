Oud-Heverlee sluit verdieping gemeentehuis om energie te besparen: “Al die kleine zaken maken een wereld van verschil”

Niet alleen gezinnen en bedrijven proberen hun energiefactuur zo laag mogelijk te houden. Ook de Vlaamse en Brusselse gemeenten nemen maatregelen, waaronder Oud-Heverlee. "We hebben in al onze gebouwen de verwarming teruggebracht tot 19 graden", zegt burgemeester Bart Clerckx (CD&V).

"We hebben twee gemeentehuizen en gaan ook zorgen dat we die efficiënter gebruiken. In één gebouw gaan we al zeker een verdieping afsluiten en niet meer verwarmen", vult Clerckx aan. "Het gemeentehuis kan blijven draaien, we gaan gewoon zorgen dat het veel efficiënter is."