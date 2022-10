Oude windmolen van Betekom wordt uitkijktoren

De molen van Betekom, zoals hij in de volksmond bekend staat, heeft al een lange geschiedenis achter de rug. Hij is gebouwd in de middeleeuwen en domineert sindsdien de Molenberg. "In 1914 werd molen in brand gestoken door het Belgisch leger, uit vrees dat de Duitsers hem zouden gebruiken. Het bleef daarna jarenlang een ruïne. De muren begonnen te scheuren en de situatie werd gevaarlijk omdat er geregeld stenen naar beneden vielen", beschrijft schepen van toerisme Steven Vermeulen (Leef).