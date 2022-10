Vorselaar opent preventief gezondheidshuis: "Liever voorkomen dan genezen"

Pioen is te vinden op het pas heraangelegde marktplein van Vorselaar. "Alle zorg brengen we daar centraal samen in een huis, want ook het lokaal dienstencentrum, het sociaal huis en een woonzorgcentrum zijn er al gevestigd." Toch is het maar een tijdelijke locatie. "We zullen hier de komende drie jaar zitten en intussen werken we aan een nieuwbouw", vertelt Janssens nog. Pioen is een voorbeeldproject van de Vlaamse overheid dat vanaf maandag de deuren opent voor iedereen.