Twee agenten van politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken lieten verkeersboetes verdwijnen, stelt audit

De audit gebeurde in het kader van een onderzoek tegen twee politieagenten die midden oktober voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Uit die audit blijkt volgens Het Belang van Limburg dat vrienden en familie van agenten op voorhand werden ingelicht over snelheidscontroles. Er zouden ook bewijzen zijn van verdwenen boetes. De agenten zouden ook een uitbater van een tankstation geholpen hebben om wanbetalers aan te pakken zonder dat er pv's werden opgesteld. Er zijn aanwijzigingen over racistische WhatsApp-berichten over burgers.