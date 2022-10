Tweede staatsgreep op 8 maanden tijd stort Burkina Faso in politieke chaos

De staatsgreep begon gisterenochtend. Toen was er geweervuur en een ontploffing te horen in de buurt van het presidentieel paleis in de hoofdstad Ouagadougou. Ook rond het hoofdkwartier van de militaire junta werd gevochten. Het was de hele dag onrustig in de stad; mensen protesteerden tegen president Damiba, die net was teruggekeerd uit New York waar hij deelgenomen had aan de VN-conferentie. De uitzendingen op de staatstelevisie werden overdag ook verschillende keren onderbroken.

In de avond was er dan toch een televisietoespraak, een statement van legerkapitein Ibrahim Traoré werd voorgelezen door een medestander. Hij kondigde aan dat president Damiba van de macht verdreven was, en dat de regering ontbonden werd. Ook werd de grondwet opgeschort, en de grenzen werden gesloten. Tenslotte werd een avondklok aangekondigd die meteen inging.

Volgens Traoré is de aanleiding voor de staatsgreep ontevredenheid bij de legertop over Damiba: die zou onvoldoende daadkracht getoond hebben tegen de islamistische rebellen die sinds 10 jaar actief zijn in Burkina Faso. Het gaat om splintergroepen van Al Qaeda en IS, die hun strijd begonnen in buurland Mali, maar die ook (vooral) in het noorden en het zuidoosten van Burkina Faso voor terreur zorgen. Bij aanvallen op het platteland zijn al duizenden doden gevallen, miljoenen mensen zijn op de vlucht. Eerder deze week kwamen 11 soldaten om bij een aanval van islamistische rebellen.

Paul-Henri Damiba kwam op 24 januari aan de macht. In maart werd hij officieel aangesteld tot president. Waar Damiba nu is, is niet bekend. Wie hem opvolgt is ook nog niet duidelijk. In het statement van Traoré wordt gezegd dat de 'nationale belanghebbenden' zullen samenkomen om een nieuwe president aan te duiden.