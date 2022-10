"Enorme methaanpieken" in de atmosfeer na lekken in Nord Stream 1 en 2   

Methaan is namelijk een heel krachtig broeikasgas. Voor het klimaat is de methaanuitstoot dus geen al te best nieuws. Al nuanceerde klimatoloog Wim Thiery (VUB) eerder deze week nog: "Dit is nog altijd maar een klein deel van de wereldwijde uitstoot van methaan per jaar", aldus Thiery. "Door dit lek zal het klimaat niet ineens met 0,1 graden extra opwarmen. Maar het was natuurlijk beter niet gebeurd."