Dode vinvis op Noordzee blijkt vermist: "Vannacht verdween het drijvende kadaver uit het zicht, straks start nieuwe zoekactie" 

Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende is de dode vinvis niet langer op het spoor. Hij verdween uit het zicht door de slechte weersomstandigheden. De kustwacht start straks een nieuwe zoekactie.



Dries Boodts van het Reddings- en Coördinatiecentrum over de te volgen procedures: "Eerst moeten we de vinvis vinden. Aan de hand van zijn positie gaan we bepalen of we hem naar het strand slepen of niet. Als hij een vaargeul hindert dan gaan we proberen ingrijpen, anders laten we hem gewoon drijven. De kans bestaat ook dat we niets hoeven te doen."



Belangrijk is dat het dier geen gevaar vormt voor het scheepvaartverkeer. "Als het kadaver in de buurt van havens drijft, kan dat een aanvaringsrisico zijn", legt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen aan VRT NWS uit.