Vlaamse regering maakt haast met ingreep op indexering van de huurprijzen

De Vlaamse regering wil haast maken met de ingreep op de indexering van de huurprijzen. Om te vermijden dat verhuurders nog snel hun huurprijs indexeren, is het de bedoeling om de maatregel rond de indexering van de huurprijzen vandaag al goed te keuren in het Vlaams Parlement zodat het maandag in het Staatsblad kan verschijnen. In de tekst staat de datum van 1 oktober. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) gezegd tijdens het debat over de Septemberverklaring.