VS en Venezuela ruilen gevangenen

De eerste vijf personen zijn voormalige kaderleden van oliebedrijf Citgo. Ze werden in 2017 gearresteerd op verdenking van corruptie en werden veroordeeld tot celstraffen van 8 tot 13 jaar. In maart liet Venezuela al een topman van Citgo vrij.

De zeven Amerikanen worden geruild worden voor twee neven van de vrouw van de Venezolaanse president Nicolas Maduro, bevestigde de Venezolaanse regering in een mededeling. De twee familieleden van Maduro zaten in de VS achter de tralies vanwege drugsdelicten.